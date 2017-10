Nicht nur die Formel 1 ist hier zu Hause: Im Parco di Monza, direkt neben der legendären Formel-1-Rennstrecke, will die Golf-Elite im Saisonendspurt bei den Italian Open richtig Gas geben. Das will auch der italienischer Titelverteidiger Francesco Molinari. Kann der Champ von 2016 auch diesmal in der Heimat brillieren? Als deutsche Hoffnung schlägt Martin Kaymer in Monza ab. Sky zeigt das fünfte Turnier der neuen Rolex Series von Donnerstag bis Sonntag exklusiv live und in HD. Kommentar: Adrian Grosser.