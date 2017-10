Die Ereignisse der vergangenen zwei Jahre - Terroranschläge, Europaverdrossenheit, Rechtspopulismus - haben auch in Frankreichs Literaturwelt ihre Spuren hinterlassen. Die Medien sprachen gar von einer Kehrtwende in der französischen Literatur, nannten das Phänomen "Exofiction". Gemeint ist der Austritt der Literatur aus der Selbstspiegelung. Viele Schriftsteller greifen gesellschaftliche Themen auf und sezieren die politische und soziale Situation des Landes literarisch. Nach den Attentaten, für die auch Terroristen mit französischem Pass verantwortlich waren, wird die Identitätsfrage, die in Frankreich seit zehn Jahren ein Dauerthema ist, noch hitziger und dringlicher geführt. Auffallend viele Schriftsteller und ihre Leser führen wieder eine Wertediskussion rund um die Identitätsfrage, warnen oder empören sich. Was zählen sie noch, die Werte der französischen Republik? Wie können wir sie leben, retten, schützen? Viele starke Stimmen kommen dabei von den Rändern; nicht nur große Namen der Buchwelt Frankreichs führen diese Diskussion also, sondern auch zahlreiche französischsprachige Schriftsteller der sogenannten Frankophonie. Das Französische ist eine internationale Literatursprache. Es bildet ein grenzüberschreitendes Netzwerk, das sich von Afrika in die Karibik und bis in den Maghreb erstreckt. In Zeiten eines auseinanderdriftenden Europas und unter dem Einfluss der Bedrohung durch Terror fragt der Film nach der Macht der Bücher in unruhigen Zeiten - mit Karine Tuil, Patrick Chamoiseau, Gila Lustiger, Boualem Sansal, Mathias Énard, Alain Mabanckou, Patrick Boucheron, Lewis Trondheim, Brigitte Findakly, Shumona Sinha, Chen Jianghong und anderen.