Regisseur Oskar Roehler ("Der alte Affe Angst") bearbeitete über drei Jahre lang Michel Houellebecqs Weltbestseller "Elementarteilchen" für seine Drehbuchfassung, die sich vor allem hinsichtlich des Schlusses vom Roman unterscheidet. Mit deutscher Starbesetzung verfilmt, entwickelt der Film eigene Schwerpunkte um die Entwicklung der Brüder, ihre Liebesunfähigkeit und die starken Frauenfiguren. Christian Ulmen ("Herr Lehmann") als introvertierter Wissenschaftler und Moritz Bleibtreu ("Knockin' on Heaven's Door") als sexbesessener Möchtegern-Autor überzeugen in dieser visuell mitreißend inszenierten Tour de Force durch die emotionalen Verwerfungen und skurrilen modischen Strömungen der Post-Hippie-Ära. Bleibtreu gewann für die Rolle bei der Berlinale 2006 sogar den Silbernen Bären als bester Hauptdarsteller. Auch die weiblichen Hauptrollen sind glänzend besetzt mit Franka Potente ("Lola rennt") als still leidende Anabelle und Martina Gedeck ("Das Leben der Anderen") als Frau, die ihre Todesangst besiegt. Außerdem sind Uwe Ochsenknecht als Brunos Vater, Nina Hoss als Rabenmutter und Corinna Harfouch als Psychiaterin zu sehen. Produziert wurde der Kinoerfolg von Bernd Eichinger ("Der Untergang") und Oliver Berben ("Sass - Die Meisterdiebe").