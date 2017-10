Ein Museum müsse "ein guter Ort zum Streiten" sein, sagt der Literaturwissenschaftler Dr. Hanno Loewy. Spuren der Vergangenheit sieht er als Anstoß zum Nachdenken über die Gegenwart. Der gebürtige Frankfurter widmet sich der Erinnerung. In seiner hessischen Heimat hat er das Fritz-Bauer-Institut aufgebaut, das sich mit Erinnerungskultur um den Holocaust beschäftigt. Heute lebt er in Vorarlberg und ist Direktor des Jüdischen Museums in Hohenems. In der ehemaligen Villa der Familie Rosenthal in Hohenems ist jetzt das jüdische Museum untergebracht. Dort zeugen die "übrig geblieben" Gegenstände von der Lebenswirklichkeit von Juden als Minderheit mit Migrationshintergrund, von grenzüberschreitenden Netzwerken schon vor dem Zeitalter der Globalisierung. Die gesammelten Stücke erzählen nicht nur vom Alltag jüdischer Familien in der Vergangenheit, sie schlagen auch eine Brücke in die Gegenwart. Der Publizist und Literaturwissenschaftler Dr. Hanno Loewy, Jahrgang 1961, studierte in Frankfurt am Main und in Konstanz. Seit 1982 ist er als Ausstellungsmacher in den Jüdischen Museen Frankfurt und Berlin tätig. Er ist zudem Präsident der Vereinigung Europäischer Jüdischer Museen. Loewy ist ein streitbarer Mann. 2009 kritisierte er die fremdenfeindlichen Töne im Wahlkampf der österreichischen FPÖ in Vorarlberg. Daraufhin sah er sich mit antisemitischen Äußerungen konfrontiert, die regierende ÖVP kündigte die Koalition mit der FPÖ im Land auf. Hanno Loewy hält gerade in einer Zeit das Erinnern hoch, die sich mit dem Erinnern schwer tut und zugleich hin- und hergerissen ist zwischen Nostalgie und Zukunftsangst. Erinnern sieht er als "Investition einer Gesellschaft in die eigene Zukunft" - das Museum sei ein Ort, der "Ressourcen aus der Vergangenheit für drängende Fragen der Gegenwart" zur Verfügung stelle. Und so dreht sich bei ihm alles ums Sammeln, Erinnern - und um die Zukunft.