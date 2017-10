Malcolm mittendrin Heute | ORF 1 | 08:00 - 08:25 Uhr | Comedyserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Reese hat den Bogen endgültig überspannt, woraufhin er von Lois und Hal rausgeschmissen wird. Überraschenderweise scheint der Rowdy den Ernst der Lage erkannt zu haben, denn wenig später lädt er seine Eltern in seine neue Wohnung ein. Die Sache hat allerdings einen Haken... Original-Titel: Malcolm in the Middle Untertitel: Reese und das Apartment Laufzeit: 25 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2004 Regie: David Grossman Folge: 15 FSK: 12 Schauspieler: Malcolm Frankie Muniz Lois Jane Kaczmarek Hal Bryan Cranston Reese Justin Berfield Francis Christopher Masterson Dewey Erik Per Sullivan Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets