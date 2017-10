Man ist so alt, wie man sich fühlt. An diesem Sprichwort könnte tatsächlich einiges dran sein. Denn das Alter, das im Personalausweis steht, sagt wenig darüber aus, wie fit und gesund, kurz: wie alt, der Körper eines Menschen ist. Die Wissenschaft spricht vom biologischen Alter. Je nach Lebensstil kann das sehr unterschiedlich sein. In der Sendung wird erklärt, was dahintersteckt. - Wie senkt man das biologische Alter?