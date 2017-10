Sehr zu Christophs Leidwesen hat Werner vor der Polizei ein umfassendes Geständnis abgelegt. Während sich William wenig beeindruckt zeigt und weiter Abstand zu seinem Vater halten will, gerät Christoph in die Bredouille. Bei einer Hausdurchsuchung werden Hinweise auf eine Erpressung gefunden. Entsetzt macht Alicia ihrem Freund deshalb schwere Vorwürfe. Ein Ausritt mit Viktor soll sie auf andere Gedanken bringen. Doch was recht harmlos und unterhaltsam beginnt, gerät schnell zur emotionalen Zerreißprobe.