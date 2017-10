Der rosarote Panther kehrt zurück Heute | NITRO | 20:15 - 22:25 Uhr | Krimikomödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Inhalt Ein Maskierter hat den Riesendiamant "Pink Panther" aus dem Museum von Lugash geraubt. Inspector Clouseau (Peter Sellers) verdächtigt seinen alten Rivalen Sir Charles Lytton (Christopher Plummer). Der ist jedoch unschuldig und sucht selbst nach dem Täter. Original-Titel: The Return of the Pink Panther Laufzeit: 130 Minuten Genre: Krimikomödie, GB, USA 1976 Regie: Blake Edwards FSK: 6 Schauspieler: Inspektor Jacques Clouseau Peter Sellers Ex-Chefinspektor Dreyfus Herbert Lom Olga Bariosova Lesley Anne Down Cato Fong Burt Kwouk Alex Drummond Colin Blakely Quinlan Leonard Rossiter