No Country For Old Men Heute | Kabel eins | 22:25 - 00:55 Uhr | Drama HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Moss (Josh Brolin) entdeckt den Schauplatz eines gescheiterten Drogendeals: Tote, Stoff - und 2,4 Mio. Dollar. Moss schnappt sich das Geld. Sheriff Bell (Tommy Lee Jones) und Profikiller Chigurh (Bardem) sind ihm auf der Spur. Original-Titel: No Country for Old Men Laufzeit: 150 Minuten Genre: Drama, USA 2007 Regie: Ethan Coen FSK: 12 Schauspieler: Sheriff Ed Tom Bell Tommy Lee Jones Anton Chigurh Javier Bardem Llewelyn Moss Josh Brolin Carson Wells Woody Harrelson Carla Jean Moss Kelly MacDonald Deputy Wendell Garret Dillahunt Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets