Diesmal u.a. mit diesen Themen: Der Lehrer wird zum Förster: Hendrik Duryn ('Der Lehrer') wagt sich als Aushilfe-Förster in den dunklen Wald und lüftet dort ein noch viel dunkleres Steuerverschwendung-Geheimnis... 'Punkt 12'-Moderatorin Katja Burkard reist nach Oberbayern, um sich zu für gesundes Schulessen einzusetzen - was sie dabei an Einspar-Irrsinn aufdeckt, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen... Christopher Posch ermittelt im Knast und natürlich: Deutschlands erfolgreichster Comedian Mario Barth kümmert sich um den Zustand unserer Polizei und in Chefarzt-Behandlung um seinen Lieblingspatienten - den Berliner Flughafen! So viel Steuerverschwendung und Behördenirrsinn erfordert dringend Verstärkung - erstmals als prominente Spürhunde mit dabei: 'Punkt 12'-Moderatorin Katja Burkard und "Mr. Selbstversuch" Jenke von Wilmsdorff mit seinem bislang härtesten Experiment - der großen Steuerverschwendungs-Tour durch Köln! Neben Reiner Holznagel - Präsident des Bundes der Steuerzähler - außerdem in Marios hochkarätigem Team: Joachim Llambi, Ingo Appelt, Franz Obst und Ulrike von der Groeben! Der Sommer ist vorbei - doch Steuerverschwender, Behörden-Verrückte und Rechtsverdreher schwitzen weiter: Es wird wieder aufgedeckt! - Hendrik Duryn: Der Lehrer wird zum Förster