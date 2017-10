Als Drehbuchautor sollte man vielseitig sein und sich in andere Menschen hineinversetzen können. Das fällt dem Protagonisten, der nur zu gerne an plumpen Actionstreifen arbeitet jedoch sichtlich schwer. Nun soll ER ausgerechnet die Vorlage für die Verfilmung einer rührenden Romantikgeschichte liefern. Das ist jedoch schier unmöglich, wenn man nach einem prägenden Ereignis in der Kindheit nicht mehr an die Liebe glaubt und mit dem Begriff Empathie so gar nichts anfangen kann. Doch manchmal sind es Begegnungen mit ganz besonderen Menschen, die auch die festgefahrensten Ansichten langsam zerbröckeln lassen...