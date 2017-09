Chuck hat keine ruhige Minute mehr seit seine Nachbarin Helen ihre Wohnung renoviert. Am liebsten scheint sie Hammer und Schleifgerät am frühen Morgen einzusetzen und allmählich wirkt sich der Schlafmangel auf Chucks gesamtes Wohlbefinden aus. Als der Lärm auch am Wochenende nicht abebbt, bittet er Helen, sich an die allgemein üblichen Zeiten zu halten. Helen bleibt jedoch stur. Vanessa mag die schrullige Nachbarin jedoch und freundet sich mit ihr an.