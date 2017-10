Die Goldbergs Heute | ORF 1 | 08:45 - 09:10 Uhr | Comedyserie Infos

Mehr Termine Inhalt Adam hat Geburtstag. Schon seit längerer Zeit freut er sich auf seine Lasertagparty. Eigentlich will er jedoch seiner Flamme Dana näher kommen. Deshalb wird das Ganze umdisponiert: Statt dem ursprünglichen Plan soll eine Knutschparty im Keller stattfinden. Barry steuert all seine Tipps bei, damit das Fest zu einem vollen Erfolg werden kann. Irgendwie kommt aber keine Stimmung auf. Original-Titel: The Goldbergs Untertitel: Meine erste Knutschparty Laufzeit: 25 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2013 Regie: Michael Patrick Jann Folge: 20 Schauspieler: Beverly Goldberg Wendi McLendon-Covey Adam Goldberg Sean Giambrone Barry Goldberg Troy Gentile Erica Goldberg Hayley Orrantia Albert 'Pops' Solomon George Segal Murray Goldberg Jeff Garlin