Unzählige Spekulationen ranken sich um das dramatische Ende des Kieler Aufsteigers mit Kanzlerambitionen. Atemloser Thriller über einen der größten politischen Skandale der BRD. Ein Eklat während des Landtagswahlkampfs 1987 veranlasst den schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Uwe Barschel zum Rücktritt. Als er tot in der Badewanne eines Genfer Hotels gefunden wird, bekommt der Fall eine neue Dimension. Nach einem Flugzeugabsturz, den er schwer verletzt überlebt hat, verliert Uwe Barschel im schleswig-holsteinischen Wahlkampf überraschend an Boden. Kurz vor dem Urnengang gerät er zusätzlich unter Druck: Wie ein Nachrichtenmagazin berichtet, soll er seinen beliebten Konkurrenten Björn Engholm bespitzelt und gegen ihn mit Unterstützung des zwielichtigen Medienreferenten Reiner Pfeiffer eine Schmutzkampagne gestartet haben. Öffentlich streitet Barschel mit seinem Ehrenwort alles ab, doch die aufstrebenden Reporter David Burger und Olaf Nissen decken eine Lüge auf. Daraufhin muss der Ministerpräsident zurücktreten, und bei der Zeitung wird ausgelassen gefeiert. Kurz darauf wird Uwe Barschel tot in der Badewanne eines Genfer Hotels gefunden. Obwohl die Ermittler von einem Suizid ausgehen, spricht seine Familie von Mord. Wie besessen folgt Burger über Jahre hinweg jeder neuen Spur, die den Fall immer monströser erscheinen lassen: illegale Waffengeschäfte über die DDR, Verbindungen zum U-Boot-Deal mit Südafrika und sogar ein möglicher Zusammenhang mit der Iran-Contra-Affäre. Zu seinem früheren Leben sowie zu Freunden und Familie geht dabei zunehmend jeglicher Bezug verloren. Stattdessen taucht Burger, der eine Affäre mit der Fotografin Giselle beginnt, immer tiefer in eine Welt von zwielichtigen Informanten ein. Niemandem kann er mehr trauen. Unzählige Spekulationen und Verschwörungstheorien ranken sich bis heute um das dramatische Ende des Kieler Aufsteigers mit Kanzlerambitionen. Regisseur und Grimme-Preisträger Kilian Riedhof inszeniert "Der Fall Barschel" als virtuosen, atemlosen Thriller über einen der größten politischen Skandale der Bundesrepublik, der bis heute ungelöst geblieben ist. Dabei versammelt er mit Alexander Fehling, Fabian Hinrichs, Antje Traue, Matthias Matschke und Edgar Selge eine herausragende Riege deutscher Schauspieler vor der Kamera. Die Drehbücher stammen von Kilian Riedhof und Marco Wiersch, die Bildgestaltung von Benedict Neuenfels. Auf dem Filmfest München 2015 wurde "Der Fall Barschel" mit dem Bernd-Burgemeister-Preis geehrt.