In der Nähe von Wiesbaden wurde die Leiche von Lilli Fennrich gefunden. Deren Ehemann Jasper hat den Mord gestanden und sitzt in Untersuchungshaft. Ein scheinbar leichter Fall für die Kommissarin Winnie Heller, die aus Köln wieder in ihre Heimatstadt Wiesbaden versetzt wurde. Diese Versetzung gibt ihr die Möglichkeit, ihrer Schwester Elli nahe zu sein, die seit einem Autounfall im Koma liegt.