Sylvia lebt ein gutbürgerliches Leben, aber ihr Ehe ist zerrüttet. Ihrem Mann, der ein prominenter Gynäkologe ist, wird vorgeworfen, sich an Patientinnen vergriffen zu haben. Während der illustren Einweihungsparty ihres neuen Designerhauses wird er festgenommen. Sylvia und ihren Kindern bleibt als einziger Unterschlupf die kleine Wohnung über dem vom Vater geerbten Bordell "Cats" in der berühmt-berüchtigten Chaussée d'Amour. ZDFneo zeigt die zehnteilige belgisch-deutsche Dramaserie "Sylvia's Cats" dienstags, um 21:45 Uhr. Ab 10. Oktober sind alle 10 Folgen in der ZDFmediathek abrufbar.