Neustart für die Kanzlei. Die Gefahr, dass Isa von Brede und Markus Gellert ihre Anwaltszulassung verlieren, ist gebannt. Die Geldforderungen des Erpressers sind vom Tisch. Markus Gellert vertritt Rapper Dogan Özdil, den eine internationale Plattenfirma unter Vertrag nehmen will. Ein Angebot wie ein 6er im Lotto. Nur ist Dogan noch bei Murat Sahin unter Vertrag und das für mindestens weitere zwei Jahre. Dogan behauptet, Murat habe seine Karriere nicht befördert. Aber wie lässt sich Murat dazu zu bewegen, Dogan freizugeben? Isa von Brede muss derweil der jungen Mutter Leonie Krüger helfen. Leonie hat angezeigt, dass ihre eineinhalbjährige Tochter Selina vor einem Supermarkt entführt worden ist. Die Polizei kann das Mädchen nicht finden und hat mittlerweile den Verdacht, dass Leonie ihr Kind getötet hat. Die junge Frau trinkt stark und hat mehrfach Selina mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Am Tag ihres Verschwindens sollte Selina in die Obhut des Jugendamtes genommen werden. Obwohl Isa mit der chaotischen jungen Frau wenig anfangen kann, hält sie Leonies Verzweiflung über das Verschwinden ihres Kindes für glaubhaft. Gemeinsam mit Gudrun sucht Isa nach dem einzigen Beweis, der Leonie sicher entlasten würde: die kleine Selina.