2. Spieltag: Deutschland - Iran in Margao/Indien. Bei der EM im Mai rutschte Elias Abouchabaka erst am zweiten Gruppenspieltag in die Startelf, überzeugte und schaffte es als einer von zwei DFB-Kickern ins "Team of the Tournament". In fünf Einsätzen schoss der Leipziger drei Tore und bereitete zwei vor.