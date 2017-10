Dr. Mudar Mannah und Rocky Wüst lieben Käse. Für seinen Traum vom veganen Käse, hängte Mudar sogar seinen Beruf als Unfallchirurg an den Nagel und gründete zusammen mit Rocky Happy Cheeze. Die Käsealternative gibt's in vielen Varianten und besteht aus fermentierten Cashewkernen. Für 500.000 Euro und 10% Firmenanteile könnten die Löwen ganz groß in das vegane Käsegeschäft einsteigen. - erledigungen.de aus München