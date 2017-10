Die Frage "Wann hat zuletzt jemand was Nettes zu dir gesagt? Und wann was nicht so Nettes?" kann Türen zu kleinen und großen, traurigen und schönen Geschichten öffnen. Das kann eine Liebesgeschichte sein, eine Geschichte von der Versöhnung mit dem Vater oder eine Geschichte über zerbrochene Freundschaften und Mobbing. Diese Geschichten werden von der Autorin gesammelt und in Form von kleinen Filmen als Serie herausgebracht. Dieser Film bietet eine motivierende "Grundlage" für Diskussionen im Ethik-Politik-Deutsch oder Religionsunterricht.