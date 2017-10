Commissario Laurenti erfährt von einer Staatsanwältin, dass sein Erzfeind, der kroatische Mafioso Viktor Drakic, einen Killer auf ihn angesetzt hat. Noch ahnt er nicht, dass Drakic auch in eine Reihe mysteriöser Morde verwickelt ist, die mit einem Fall von schwerer Industriespionage in Verbindung stehen, und deren Aufklärung Laurenti voll in Anspruch nimmt. Erst als er knapp einem Attentat entgeht und seine Tochter brutal überfallen wird, wird ihm der Ernst der Lage bewusst. Nachdem er in seinem Wagen beinahe von der Straße abgedrängt wurde, erfährt Commissario Laurenti (Henry Hübchen) von der kroatischen Staatsanwältin Ziva Ravno (Carolina Vera), dass sein Erzfeind, der kroatische Mafiaboss Viktor Drakic (Christopher Buchholz), einen Killer auf ihn angesetzt hat. Zunächst versucht Laurenti, die Bedrohlichkeit der Situation zu verdrängen, denn er und sein Assistent Antonio (Florian Panzner) haben alle Hände voll mit der Aufklärung eines mysteriösen Doppelmordes zu tun: Das harmlose Hausmeisterehepaar des Triester Wissenschaftsparks wurde umgebracht - offenbar hat der Täter die beiden in ihrem Kleinwagen von der Straße abgedrängt. Als man wenig später die Leiche der jungen Journalistin Alba Guerra (Natalia Avelon) findet, scheint es zunächst keine Verbindung zwischen den beiden Fällen zu geben - bis Laurenti erfährt, dass die Sensationsreporterin einem Fall von groß angelegter Industriespionage im Wissenschaftspark auf der Spur war. Zudem gerät eine zwielichtige Konsulin aus Numenistan, in deren Hausflur die Tote gefunden wurde, durch ihr seltsames Verhalten zunehmend ins Visier der Ermittler. Was Laurenti nicht ahnt: Bei der Konsulin handelt es sich in Wahrheit um Tatjana Drakic (Ann-Kathrin Kramer), die gewissenlose Schwester des Mafiabosses. Sie hat sich einer Gesichtsoperation unterzogen, um ungehindert die Geschäfte ihres Bruders in Triest weiterführen zu können. Laurentis Sekretärin Marietta (Catherine Flemming) kann die Maskerade zwar aufdecken, doch Tatjana ist durch ihre diplomatische Immunität vor der italienischen Justiz geschützt. Je näher Laurenti der ganzen Wahrheit kommt, desto gefährlicher wird es für ihn und seine Familie - denn die Drakic-Geschwister haben es auch auf seine Kinder Livia (Sophia Thomalla) und Marco (Sergej Moya) abgesehen. So wird Livia brutal überfallen, dann wird Laurenti selbst Opfer eines Mordanschlags. Von einer Kugel getroffen, nutzt Laurenti das Attentat, um seinen Tod vorzutäuschen. Doch anstatt in Sicherheit auszuharren, schmiedet der verletzte Commissario gemeinsam mit Marietta und Antonio einen riskanten Plan, um Drakic aus seinem Versteck zu locken. "Commissario Laurenti - Totentanz" ist der fünfte Teil der populären Krimi-Reihe nach Büchern des Erfolgsautors Veit Heinichen. Vor der pittoresken Kulisse Triests erzählt der Film eine packende, knallharte Geschichte um den ebenso eigenwilligen wie sympathischen Ermittler Laurenti, eindrucksvoll von Henry Hübchen gespielt. Vorlage: nach einer Romanvorlage von Veit Heinichen Darsteller: Proteo Laurenti: Henry Hübchen Laura Laurenti: Barbara Rudnik Livia Laurenti: Sophia Thomalla Marco Laurenti: Sergej Moya Marietta: Catherine Flemming Antonio Sgubin: Florian Panzner Galvano: Rolf Hoppe Scoglio: Johannes Silberschneider Viktor Drakic: Christopher Buchholz Tatjana Drakic: Ann-Kathrin Kramer