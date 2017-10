Sekretärin Klara Degen glaubt, sich verhört zu haben: Denn ihr Chef, Hauptkommissar Paul Kleinert, und die Kollegen Tom Ollenhauer und Jonas Wolter spekulieren darüber, ob der Pathologe Dr. Münster fähig wäre, einen Mord zu begehen. An jenem Morgen wurde der Nachbar von Dr. Münster, Friedhelm Petermann, tot in seinem Hühnerstall gefunden. Auch wenn es durchaus möglich ist, dass es sich um einen natürlichen Tod handelt, deutet eine Verletzung am Hinterkopf darauf hin, dass Petermann ermordet wurde. Hat Dr. Münster ein Alibi?