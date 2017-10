Malcolm mittendrin Heute | ORF 1 | 08:00 - 08:25 Uhr | Comedyserie Infos

Malcolm spannt Reese die Freundin aus. Völlig geknickt verlässt dieser die Familie und tritt der Army bei. Schnell bemerkt er, dass es das Einfachste ist, nicht zu denken, sondern einfach die Befehle zu befolgen. Hal wird wegen der illegalen Machenschaften seiner Firma verhaftet. Er erhält eine elektronische Fußfessel und darf das Haus nicht verlassen. Original-Titel: Malcolm in the Middle Untertitel: Reese bei der Army (1) Laufzeit: 25 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2004 Folge: 21 Schauspieler: Malcolm Frankie Muniz Lois Jane Kaczmarek Hal Bryan Cranston Francis Christopher Masterson Reese Justin Berfield Dewey Erik Per Sullivan