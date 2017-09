Nachdem ein toter Obdachloser zur Obduktion in die Gerichtsmedizin gebracht wurde, wird die Spezialeinheit hinzugezogen. In der Achselhöhle des Opfers hat der Arzt nämlich eine merkwürdige eingeritzte Hautverletzung gefunden. Die Ermittler sind sich darüber einig, dass diese Markierung eine Art Zeichen des Täters ein könnte, und man fühlt sich an einen alten Fall erinnert, bei dem das Verhalten des Mörders durchaus ähnlich war. Lassen sich in den Akten jetzt noch Hinweise auf dessen Identität finden?