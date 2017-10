Vince Ebert: Zukunft is the Future - 3sat-Zelt Mainz Heute | 3sat | 20:15 - 21:00 Uhr | Show Infos

Mehr Termine Inhalt Vince Ebert, der lustigste Diplom-Physiker Deutschlands, wagt den ganz großen Blick nach vorne. Die Welt verändert sich mit rasender Geschwindigkeit doch technischer Fortschritt und gesunder Menschenverstand sind nicht immer im Einklang. Vince Eberts drängendste Fragen: Macht uns das Internet wirklich schlauer? Warum bestimmen kluge Telefone und vernetzte Armbanduhren unser Leben? Original-Titel: Vince Ebert: Zukunft is the Future Laufzeit: 45 Minuten Genre: Show, D 2017 Regie: Volker Weicker