Wie passen eine Unterwasserwelt und ein Karneval zusammen? Ein Film über die Einzigartigkeit der indonesischen Unterwasserwelt und den farbenprächtigen Fashion Karneval von Jember. Weltenbummler Edi Frommenwiler und Dokumentarfilmer Otto C. Honegger besuchten das Kostümfest und waren so begeistert, dass sie den Modeschöpfer Dynand Fariz motivierten, im Karneval 2016 Meeresthemen aufzugreifen. So entstand das Projekt "Unterwasserkarneval". Es soll die Bevölkerung Indonesiens für die Schönheiten, aber zugleich auch für den dringend notwendigen Schutz ihrer faszinierenden Unterwasserwelt sensibilisieren. Frommenwiler und Honegger filmten in vielen Tauchgängen skurrile Bewohner der artenreichsten Korallenriffe der Welt und prüften sie auf ihre "Tauglichkeit" als Karnevalsdarsteller. Über Wasser begleiteten sie Kinder, Jugendliche und Erwachsene von Jember sowie den Modeschöpfer Dynand Fariz beim Schneidern ihrer äußerst kreativen und prächtigen Meereskostüme und dem minutiösen Vorbereiten der großen Show. Jedes Jahr findet in den Straßen von Jember, einer Stadt in Ostjava, der Fashion Karneval vor Hunderttausend begeisterten Zuschauern statt. Ein Event der Superlative! Erfunden hat ihn der einheimische Modeschöpfer Dynand Fariz, 54. Er will auf diese Weise die Kreativität der örtlichen Jugend fördern und gibt jeweils mehrere Themen für die Kostüme vor. Damit inszeniert er eine gigantische Show, mit einem riesigen Zuschauer- und Medienecho in Indonesien.