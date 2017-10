Das "Wacken Open Air" lädt jedes Jahr zu "four days of music, mud and magic" ein. Für den Dokumentarfilm waren sechs Kamera-Units im Ensatz, deren Aufnahmen den Zuschauer mitten ins Geschehen holen. Man begleitet die Bands, die Musiker und die Fans. Man steht mit Deep Purple auf der Bühne, erlebt Alice Cooper, Motörhead und Rammstein und spürt, dass Wacken auch für sie etwas Besonderes ist.