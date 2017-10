Ein Haufen Regenwürmer landet in Fritz Fuchs' Garten. In seiner gepflegten Grünanlage sind die unerwünscht, meint Nachbar Paschulke. Was er nicht weiß: Die Würmer sind klasse Gartenarbeiter. Die kleinen Helfer lockern die Erde auf und bereiten Humus aus trockenen Blättern. Während es bei Fritz bald üppig blüht, wächst es beim Nachbarn nur kümmerlich - klar, dass der nun die Würmer zurück will.