Glühwürmchen, haufenweise! Fritz versucht, sie an den Bauwagen zu locken. Eine alte Leuchte mit Lichtfäden soll helfen. Und mit ihr kommt er hinter das Geheimnis: Was ist digitales Licht? Dabei vergisst er beinahe sein Versprechen, die alte Bahnwärter-Lampe für seine Schwester Suse aufzupeppen. Nur sein alter Kumpel Schrauben-Harry kann ihm da helfen. In seiner skurrilen Werkstatt findet man alles, was leuchtet, vom Bremslicht bis zu LEDs.