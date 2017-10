20 Milliarden Vögel ziehen jährlich in den Süden Europas. Aber warum schließen sich immer weniger deutsche Amseln an? "PUR+"-Moderator Eric Mayer geht mit deutschen Zugvögeln in die Luft. Hängt die Verhaltensänderung mit dem Klimawandel zusammen? In einem Testlauf versehen Ornithologe Prof. Martin Wikelski und Eric Mayer Amseln mit Minisendern. Kann ihr Forschungsflugzeug sie orten und verfolgen? Warum geben auch Störche immer noch Rätsel auf? "PUR+" begleitet einen Teil des Pilotprojektes ICARUS. Ziel: Unsichtbares sichtbar machen. Dank neuer Minisender und deren Ortung von der ISS aus, könnten die weltweiten Bewegungen verschiedener Tierarten Aufschluss über den Zustand der Erde geben, vielleicht sogar Katastrophen vorhersagbar machen.