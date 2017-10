Andreas' Herz ist schwer: Nesthäkchen Jakob geht zum ersten Mal auf Klassenfahrt und führt dem Pfarrer vor Augen, dass seine Kinder erwachsen werden. Zum familiären Abschiedsgrillen hat Jakob auch Katharina Marquardt eingeladen. Diese bringt ihre gute Freundin Doro mit, die vor drei Monaten viel zu jung Witwe geworden ist. Andreas erkennt, dass hinter der Fassade der "lustigen Witwe", die sich nach dem tragischen Verlust längst wieder ins Leben zu stürzen scheint, eine tief verletzte Seele steckt. Doch es scheint, als übertreibe er es diesmal mit seinen seelsorgerischen Qualitäten, denn diese gehen so weit, dass Doro bei ihm übernachtet. Da sich das Gerücht vom "Witwentröster" in der Gemeinde wie ein Lauffeuer verbreitet, erfahren auch Herr und Frau Domkirch, zwei Rentner, die in der letzten Phase des Zweiten Weltkrieges nur standesamtlich heiraten konnten und nun ihre kirchliche Trauung bei Andreas nachholen wollten, von dessen "Verfehlung". Kurzerhand sagen sie die Hochzeit ab. Auch Constanze Abels wittert eine Chance, den ungeliebten Pfarrer loszuwerden: Sie wirft ihm Amtsmissbrauch vor und tut alles, um Andreas in der nächsten Kirchenvorstandssitzung zu stürzen.