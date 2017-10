Camilla kommt zum Spielen zu Schnee. Da hört Camilla merkwürdige Geräusche im Schrank der Konditorei und findet angeknabberte Kuchen. Doch sie darf nicht erfahren, dass es der Zwerg Happo war. Darum sagt Schnee, dass es wohl eine Maus war. Camilla ist entsetzt, sie hat Angst vor Mäusen. Aus der Maus macht Camilla schnell eine Ratte. Als ihre Mutter Sophia von der angeblichen Rattenplage hört, versucht die, die Familie Wittchen loszuwerden. Sophia schickt einen Kammerjäger in die Konditorei und will so den Ruf der Familie Wittchen ruinieren. Sie sieht ihre Chance gekommen, endlich an deren Haus zu kommen. Doch da hat sie nicht mit den Zwergen gerechnet. Die rächen sich mit einer etwas anderen Rattengeschichte an Sophia.