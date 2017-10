Die drei Geschwister streiten sich die ganze Zeit. Darum schlägt Lily ihnen vor, dass sie zum Stein der Zwietracht gehen und ihm alles anvertrauen sollen. Der Stein nimmt ihren Zorn auf sich. Dort tauchen die Piraten auf, die sich zuvor beim Stein über Hook beschwert haben, und greifen die Kinder an. Beim Kampf bekommt der Stein einen Riss, und die ganze Wut, die sich in ihm angesammelt hatte, geht auf Peter über. Da fängt die ganze Insel an zu grollen! Weil Peters Seele mit Nimmerland verbunden ist, ist die ganze Insel in Aufruhr und der Vulkan erwacht. John liest im Großen Buch nach, dass Nimmerland nur gerettet werden kann, wenn die zwei schlimmsten Feinde auf der Insel den Stein gemeinsam in den Vulkan werfen. Wohl oder übel müssen sich Hook und Peter zusammentun.