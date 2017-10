Das politische Klima in Niedersachsen ist rauer denn je. Das gilt seit dem Tag, den manche als "schwarzen Freitag" für die Politik in Norddeutschlands größtem Bundesland bezeichnen: Am 4. August 2017 wechselte eine Abgeordnete die Fraktion, von Bündnis 90/Die Grünen zur CDU. Völlig überraschend verlor dadurch die rot-grüne Landesregierung unter Ministerpräsident Stephan Weil ihre Mehrheit.