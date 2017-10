Vater gesucht: Jacks Amnesie bleibt hartnäckig, die Erinnerung an ihr altes Leben will einfach nicht wiederkommen. Das Problem: Jack ist schwanger und hat keine Ahnung, wer der Vater sein könnte. Ausgerechnet Sunny liefert einen heißen Tipp. Sunny hat zu kämpfen: Als sie von betrunkenen Männern wegen ihrer Transsexualität angepöbelt wird, fliegen die Fäuste. Die Polizei muss eingreifen. Später kommt es zwischen den Streithähnen zu einem dramatischen Wiedersehen. In Bedrängnis: Die Scheinehe von Neyla und Klaus verläuft ganz nach Plan. Bis eine Mitarbeiterin der Ausländerbehörde auftaucht und misstrauisch wird. Auch Klaus' Tochter Mila findet, dass die zwei sich ungewöhnlich verhalten. Neyla fasst einen riskanten Entschluss. Zur Information: In dieser Folge-Nr. 1645 und in der Folge 1646 übernimmt Michaela Schaffrath eine Gastrolle in der "Lindenstraße". Sie spielt Sofia Karwass, eine Mitarbeiterin der Ausländerbehörde.