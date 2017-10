In Kopenhagen wird gewaltsam ein U-Bahn-Waggon gestoppt. Die schwer bewaffneten Kidnapper verschanzen sich mit ihren Geiseln in einer noch im Bau befindlichen Bahnstation. Die Journalistin Naja wurde für ihr unautorisiertes Interview gefeuert und startet daraufhin eine Online-Plattform, um das Lösegeld privat zu sammeln. Unter den Geiseln regt sich Widerstand. Der selbstbewusste Adel versucht einen der Kidnapper zu entwaffnen. Er scheitert jedoch und wird später von Naja interviewt. Dabei provoziert er den Anführer der Geiselnehmer allerdings so sehr, dass die Lage eskaliert.