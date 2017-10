Den Kiez-Polizisten vom Kommissariat 14 wird durch einen Informanten eine Videoaufnahme von illegalen Kämpfen zugespielt, bei denen es unter dem Gejohle der Zuschauer um Leben und Tod geht. Hohe Wetten werden platziert. Piet Wellbrook, der auf der Hose eines der Kämpfer das Logo eines Panantukan-Centers entdeckt, wird undercover Mitglied in diesem Box-Center. Schnell entdeckt er, dass Diego, der Kampftrainer der Polizei, mit der Sportschule in Verbindung steht. Organisiert Diego diese Kämpfe auf Leben und Tod? Nina Sieveking, die sich in Diego verliebt hat, kann das nicht glauben. Piet, der schnell den Respekt von Marian, dem Besitzer der Schule, erworben hat, erfährt, dass für den Abend der finale Wettkampf angesetzt ist. Er folgt der Einladung zu dem Kampf und bringt sich damit in Lebensgefahr.