Regenbogen bekommt nächtlichen Besuch von einem Wapiti. Das ist in ihr Tipi gelangt, um an einem Stein zu lecken, den sie bei sich aufbewahrt. Der-der-alles-weiß klärt Yakari auf, dass es sich um einen Salzstein handelt. Yakari erfährt, dass der Wapiti ins Lager gelangt ist, weil er Salz zu sich nehmen muss, da er in der Natur keines mehr findet. Yakari will ihm und seiner Herde helfen, an neue Salzvorkommen zu gelangen.