Anja (Marleen Lohse) und Frank Mendt (Fabian Busch) geraten beim Urlaub in einen Alptraum. Nur ein paar Minuten lassen sie den sechsjährigen Finn und die elfjährige Leila im Hafen alleine. Als die Eltern zurückkommen, sind die Kinder verschwunden. Den Fall übernimmt der LKA-Beamte Kempin. Franks Vater, der in der DDR ein StasiBeamter war, will helfen.