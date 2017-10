Münchhausen ist außer sich: Seine vermeintliche Tochter Frieda wurde in den Palast des Sultans entführt. Mit Constanze von Hellberg und Vladimor, dem stärksten, und Hermes, dem schnellsten Mann der Welt, macht der Baron sich auf, Frieda zu befreien. Seine Gefährten und der Baron verkleiden sich als Frauen, um in den Palast zu kommen und prompt verliebt sich der Sultan in Fatima alias Münchhausen.