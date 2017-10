Armee der Finsternis Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:00 Uhr | Horrorfilm HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Mehr Termine Inhalt Der amerikanische Verkäufer Ash findet sich plötzlich in finsterer Vergangenheit wieder und gerät zwischen die Fronten des Kampfes zwischen Arthur und Henry dem Roten. Mit seinen selbstgebastelten Waffen verblüfft er die Menschen des Mittelalters. Nur wenn er die Armee der Finsternis besiegt, kann er in sein altes Leben zurück. Original-Titel: Evil Dead III - Army of Darkness Laufzeit: 105 Minuten Genre: Horrorfilm, USA 1992 FSK: 12 Schauspieler: Linda Bridget Fonda Wiseman Ian Abercrombie Sheila Embeth Davidtz Ash Bruce Campbell Besessene Hexe Patricia Tallman Goldzahn Michael Earl Reid