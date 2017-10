Brotherhood of Blades Heute | TELE 5 | 22:05 - 00:25 Uhr | Actionfilm HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Inhalt Es sind die letzten Tage der Ming Dynastie. Der neue Herrscher will dem machtbesessenen Eunuchen Wei an den Kragen: Die Auftragsmörder aus der kaiserlichen Geheimgarde Lu, Shen und Jin sollen den Quertreiber und seine Anhänger hinterrücks töten. Doch schon bald merken die drei Brüder, dass es um viel mehr als nur einen Mord geht... Einer der besten Wuxia-Filme der letzten Jahre. Original-Titel: Xiu chun dao Laufzeit: 140 Minuten Genre: Actionfilm, CN 2014 Regie: Yang Lu FSK: 12 Schauspieler: Shen Lian Chen Chang Wei Zhongxian Shih-chieh Chin Wei Ting Zhu Dan Jin Yichuan Dong-xue Li Zhou Miaotong Shi Shi Liu Zhao Jingzhong Yuan Nie