Sex and the City - Der Film Heute | RTL 2 | 20:15 - 23:05 Uhr | Komödie

Inhalt Carrie (Sarah Jessica Parker) zieht mit Mr. Big (Chris Noth) zusammen, und plötzlich ist auch Heirat ein Thema. Doch kurz vor der Hochzeit bekommt Big kalte Füße. Charlotte, Miranda und Samantha müssen die Freundin trösten. Original-Titel: Sex and the City - The Movie Laufzeit: 170 Minuten Genre: Komödie, USA 2008 Regie: Michael Patrick King FSK: 12 Schauspieler: Carrie Bradshaw Sarah Jessica Parker Samantha Jones Kim Cattrall Charlotte York Kristin Davis Miranda Hobbes Cynthia Nixon Mr. Big Chris Noth Enid Frick Candice Bergen