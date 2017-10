Bobby (Denzel Washington, l.) und Stig (Mark Wahlberg) wollen Papi Greco, dem Kopf eines Drogenkartells, das Handwerk legen. Als sie eine Bank ausrauben, in der das Geld von Papi lagern soll, finden sie statt der erwarteten drei Millionen mehr als 43 Millionen. Was sie nicht wissen: Wem das viele Geld eigentlich gehört. Und wer ihr Partner in Wahrheit ist.