Zusammen haben sie 4 Michelin-Sterne, 67 Punkte im Gault-Millau und geballte Küchenexpertise: Die Spitzenköche Christian Lohse, Ralf Jakumeit, Nelson Müller und Björn Freitag bekochen sich nun erstmals gegenseitig in ganz privater Atmosphäre. Für die Koch-Doku 'Das perfekte Profi-Dinner - Spitzenköche unter sich' öffnen sie ihre privaten Wohnungen und lassen die Zuschauer hinter die Kulissen eines Spitzenkochs schauen. An vier echten Männerabenden kocht jeweils ein Profi für seine drei Kollegen und will dabei zeigen, was er am Herd, Ofen oder Sous-vide-Garer drauf hat. Klar, dass da Nervosität mitspielt und alle Spitzenköche die Gaumen der anderen begeistern wollen. Ob ein 30.000 Euro teurer Grill, feinste Patisserie-Kunst oder Götterspeise auf Sterne-Niveau - die Sendung ist gespickt mit Kochtricks und kulinarischen Augenweiden. - Ralf Jakumeit, Straubing: Vorspeise: St. Pauli Fischauge, Hauptspeise: Rosa gegrillter Kalbstafelspitz mit Garnelen-Koriander-Chili-Vinaigrette und Sellerie-Espuma, Nachspeise: Feige X-treme