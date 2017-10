Once Upon A Time - Es war einmal... Heute | Super RTL | 22:20 - 23:15 Uhr | Märchenserie Infos

Eine verängstigte und verwirrte Elsa findet sich in Storybrooke wieder und erschafft aus Angst vor den Absichten der Bewohner ein mächtiges Schneemonster, um sich zu schützen. Emma gelingt es, das Monster mit einem Zauber zu zerstören. Da sich Robin Hoods Frau Marian in Storybrooke befindet, fürchtet Regina, dass ihre glückliche Zukunft mit dem ehemaligen Dieb für immer zerstört sei. Mit der Hilfe von Sidney sucht sie nach einer Möglichkeit, das große Märchenbuch umzuschreiben, damit auch die Bösen mal ein Happy End bekommen können. Original-Titel: Once Upon a Time Untertitel: Elsa und Anna von Arendelle Laufzeit: 55 Minuten Genre: Märchenserie, USA 2014 Regie: Ralph Hemecker Folge: 1 FSK: 12 Schauspieler: Mary Margaret Blanchard Ginnifer Goodwin Emma Swan Jennifer Morrison Evil Queen / Regina Mills Lana Parrilla Mr. Gold Robert Carlyle David Nolan Josh Dallas Henry Mills Jared Gilmore