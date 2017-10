Auf Bitten ihrer Freundin Reissa macht sich die Ärztin Sina von Wien aus auf nach Dubai, um dort Reissas Vater zu behandeln: Der stolze Beduinenfürst will trotz schwerer Krankheit keinen Arzt aufsuchen. Vom ersten Moment an ist Sina von der Wüstenlandschaft und der Kultur der Beduinen zutiefst fasziniert. Aber auch Reissas eleganter Bruder Khalid weckt ihr Interesse. Sie beschließt, die Heimreise zu verschieben und als Wüstenärztin eine mobile Klinik für die Beduinen einzurichten. Als überraschend ihr Freund Marco in Dubai auftaucht, muss Sina sich darüber klar werden, was sie wirklich will. Das Liebesdrama "Die Wüstenärztin" von dem preisgekrönten Regisseur Jörg Grünler entführt den Zuschauer in ein Dubai abseits der glitzernden Hochhausfassaden. * Mit großem Engagement arbeitet die Ärztin Sina (Esther Schweins) in einem Wiener Krankenhaus. Der Stress und die langen Arbeitszeiten machen ihr dabei nicht so viel aus wie das Gefühl, dass vor lauter hektischer Betriebsamkeit die Menschlichkeit auf der Strecke bleibt. In dieser Situation kommt die dringende Bitte ihrer Freundin Reissa (Asli Bayram) gerade recht: Deren Vater, ein alter Beduinenfürst, will trotz schwerer Erkrankung sein Wüstenlager nicht verlassen, um in Dubai-City einen Arzt aufzusuchen. Daher soll Sina zu ihm reisen und ihn in seiner vertrauten Umgebung untersuchen. Trotz aller Einwände ihres Freundes und Kollegen Marco (Hannes Jaenicke) macht Sina sich auf den Weg. Mehr noch als die glitzernde Metropole Dubai ziehen das wildromantische Wüstenleben und die Kultur der Beduinen die Ärztin in ihren Bann. Aber auch Reissas galanter Bruder Khalid (Mido Hamada), der in der Stadt die Familiengeschäfte leitet, übt vom ersten Augenblick eine große Faszination auf sie aus. Zugleich erkennt Sina sehr schnell, wie dringend das stolze Wüstenvolk eine ärztliche Versorgung benötigt. Sie beschließt, ihre Heimreise zu verschieben und eine hochmoderne mobile Klinik in der Wüste einzurichten.