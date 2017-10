Wild Wild West Heute | Kabel eins | 20:15 - 22:25 Uhr | Westernkomödie HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Mehr Termine Inhalt Vor rund 150 Jahren ging es in Amerikas Westen ziemlich wild zu. Schuld daran ist der Fiesling Dr. Loveless, der einen Feldzug gegen das Staatsoberhaupt der Amerikaner führt und ihn nun mithilfe eines Metallmonsters umbringen will. Die kreativen Ermittler West und Gordon wollen ihn auf ihre eigenwillige Art aufhalten. Laufzeit: 130 Minuten Genre: Westernkomödie, USA 1999 Regie: Barry Sonnenfeld FSK: 12 Schauspieler: U.S. Army Captain James West Will Smith U.S. Marshal Artemus Gordon / US-Präsident Ulysses S. Grant Kevin Kline Dr. Arliss Loveless Kenneth Branagh Rita Escobar Salma Hayek Coleman M. Emmet Walsh General Bloodbath McGrath Ted Levine