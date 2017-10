McGarrett und seine Kollegen untersuchen den Mord an einem Bundesagenten. Der sollte für den Schutz des US-Staatsoberhauptes sorgen, der für ein paar Tage auf Hawaii erwartet wird. Bald gerät ein Mann ins Visier der Ermittlungen - aber hat er auch den Agenten getötet und in einem Behälter in den Pazifik geworfen?