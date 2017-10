Beim Hinspiel in Baku im März 2017 erspielte sich die DFB-Elf von Joachim Löw einen souveränen 4:1-Sieg gegen Aserbaidschan, musste aber auch einen kleinen Wehmutstropfen hinnehmen: Für Deutschland war es das erste Gegentor seit dem EM-Halbfinale gegen Frankreich im Juli 2016. Ganze 678 Minuten blieb das DFB-Team zuvor ohne Gegentreffer. Jetzt treten der Underdog und der Fußball-Weltmeister erneut gegeneinander an. Deutschland trifft bei seiner letzten Station der WM-Qualifikationsphase auf die Nummer 79 der FIFA-Weltrangliste. Einer der wichtigsten Spieler von Aserbaidschan ist Torwart Kamran Agayev (FK Mladá Boleslav). Vor allem bei Elfmetern ist der 31-Jährige eine sichere Bank für die Mannschaft: Zehn von dreizehn Elfmetern konnte Agayev bisher für die aserbaidschanische Mannschaft in Länderspielen herausholen. Weiterhin zählt Aserbaidschan in seiner Defensive auch auf Rekordnationalspieler und Kapitän Rashad Sadygov (Qarabag FK), der wegen seiner Abwehrarbeit den Spitznamen "Terminator" trägt.